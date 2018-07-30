На Приморском кольце избили водителя «Опеля», который не пропустил другую машину

Источник: Калининград.Ru

В районе гипермаркета «Леруа Мерлен» на въезде в Калининград между двумя автолюбителями произошёл дорожный конфликт. В результате 24-летний водитель «Мерседеса» избил мужчину, который сидел за рулём «Опеля». Пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным, конфликт произошёл из-за того, что водитель «Опеля» отказался пропустить «Мерседес».