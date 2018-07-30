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15:47 (мск), источник: Калининград.Ru

На Приморском кольце избили водителя «Опеля», который не пропустил другую машину

На Приморском кольце избили 33-летнего водителя «Опеля». Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 29 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

В районе гипермаркета «Леруа Мерлен» на въезде в Калининград между двумя автолюбителями произошёл дорожный конфликт. В результате 24-летний водитель «Мерседеса» избил мужчину, который сидел за рулём «Опеля». Пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным, конфликт произошёл из-за того, что водитель «Опеля» отказался пропустить «Мерседес».

На место происшествия выезжала полиция. Водителя «Мерседеса» задержали и доставили в отдел. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

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