На Приморском кольце избили водителя «Опеля», который не пропустил другую машину
На Приморском кольце избили 33-летнего водителя «Опеля». Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 29 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На Приморском кольце избили 33-летнего водителя «Опеля». Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 29 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В районе гипермаркета «Леруа Мерлен» на въезде в Калининград между двумя автолюбителями произошёл дорожный конфликт. В результате 24-летний водитель «Мерседеса» избил мужчину, который сидел за рулём «Опеля». Пострадавшего госпитализировали.
По предварительным данным, конфликт произошёл
На место происшествия выезжала полиция. Водителя «Мерседеса» задержали и доставили в отдел. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.