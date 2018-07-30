В Иркутске арестовали водителя, сбившего десять человек

В ночь на воскресенье несколько экипажей ДПС преследовали на дорогах Иркутска нарушителя дорожного движения. После того, как автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции, в группу полицейских врезался автомобиль Ford, водитель которого был пьян. В результате наезда пострадали 10 человек, в том числе 9 полицейских. Пять пострадавших, из них четыре полицейских и водитель, за которым велась погоня, госпитализированы, пять человек направлены на амбулаторное лечение.