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14:38 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске арестовали водителя, сбившего десять человек

Водитель автомобиля Ford, сбивший на мосту в Иркутске 10 человек, в том числе девять полицейских, арестован, проводится доследственная проверка, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на воскресенье несколько экипажей ДПС преследовали на дорогах Иркутска нарушителя дорожного движения. После того, как автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции, в группу полицейских врезался автомобиль Ford, водитель которого был пьян. В результате наезда пострадали 10 человек, в том числе 9 полицейских. Пять пострадавших, из них четыре полицейских и водитель, за которым велась погоня, госпитализированы, пять человек направлены на амбулаторное лечение.

«Предполагаемый виновник аварии сегодня арестован по решению суда. Проводится доследственная проверка», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что второй водитель, который в настоящее время находится в больнице, стал фигурантом уголовного дела. По данным полиции, он угнал автомобиль Toyota Corolla Fielder у своего знакомого и, чтобы остановить его, сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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