С начала года свердловские велосипедисты устроили 26 ДТП
Свердловская Госавтоинспекция призывает велосипедистов не нарушать правила дорожного движения.
Свердловская Госавтоинспекция призывает велосипедистов не нарушать правила дорожного движения.
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Только за последние дни в регионе произошло несколько аварий, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали. Так, 27 июля в Верхней Пышме утром водитель ГАЗ-2217 наехал на велосипедиста 1942 года рождения, выехавшего со второстепенной на главную дорогу. В результате велосипедист получил травмы, а позднее скончался.
Всего с начала года в регионе произошло 53 наезда на велосипедистов, в которых 2 человека погибли и 51 получил травмы различной степени тяжести, из них 17 пострадавших — дети.