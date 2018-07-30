С начала года свердловские велосипедисты устроили 26 ДТП

Только за последние дни в регионе произошло несколько аварий, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали. Так, 27 июля в Верхней Пышме утром водитель ГАЗ-2217 наехал на велосипедиста 1942 года рождения, выехавшего со второстепенной на главную дорогу. В результате велосипедист получил травмы, а позднее скончался.