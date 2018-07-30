Разгул стихии в Башкирии: град побил машины, молния спалила антенну
Не задался накануне отдых на Инзере.
Не задался накануне отдых на Инзере.
Отдых на Инзере в эти выходные обернулся для многих туристов настоящим испытанием. Неожиданный и неприятный сюрприз преподнесла погода. Близ деревни Абзаново разыгралось настоящее светопреставление с ливнем, градом, громом и молниями.
Как сообщает сайт UfacityNews.ru, больше всего досталось отдыхающим близ деревни Абзаново. Хлынувший дождь затопил их палатки, люди были вынуждены укрыться в машинах. Однако спасать пришлось и автомобили: посыпавшийся с неба град грозил разбить стекла и помять крышу.
— Нам пришлось прятаться под мостом, где обычно пасутся коровы, — рассказала журналистам одна из туристок.
Животные испугались автомобилей и побежали, поцарапав некоторые машины.
Напугала отдыхавших и молния. Она ударила возле одной из машин, спалив ей антенну.
Многие были вынуждены спешно уезжать с берега прямо в купальниках, так как боялись потом застрять в грязи.