В Тукаевском районе на базе отдыха «Наша поляна» вспыхнул пожар
(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Тукаевском районе на базе отдыха вспыхнул пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Тукаевском районе на базе отдыха вспыхнул пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
Котельная с дровами и дровяник снаружи загорелись на территории базы около часу дня.
Огнеборцам удалось оперативно справиться с огнем. Уже через 40 минут угроза распространения огня на другие объекты была устранена.