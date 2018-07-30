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15:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Тукаевском районе на базе отдыха «Наша поляна» вспыхнул пожар

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Тукаевском районе на базе отдыха вспыхнул пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Котельная с дровами и дровяник снаружи загорелись на территории базы около часу дня.

Огнеборцам удалось оперативно справиться с огнем. Уже через 40 минут угроза распространения огня на другие объекты была устранена.

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