В Сочи расследуют ДТП, в котором погиб байкер
Накануне в Сочи в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло в Адлере в районе Курортного городка примерно в половине девятого вечера.
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Накануне в Сочи в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло в Адлере в районе Курортного городка примерно в половине девятого вечера.
По предварительной версии, 58-летний водитель автомобиля BMW X5 не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и в результате произошло столкновение.
От полученных травм 27-летний байкер скончался на месте, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.