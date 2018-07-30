В Сочи расследуют ДТП, в котором погиб байкер

В Сочи расследуют ДТП, в котором погиб байкер

Накануне в Сочи в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло в Адлере в районе Курортного городка примерно в половине девятого вечера.