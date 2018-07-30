Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему донские казаки никогда не женились на русских
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Ким Кардашьян сменила прическу
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
13 лет борющийся с раком Кобзон впал в кому - СМИ
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Ученые сделали неожиданный прорыв в изучении Марса
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
17:20 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи расследуют ДТП, в котором погиб байкер

Накануне в Сочи в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло в Адлере в районе Курортного городка примерно в половине девятого вечера.

По предварительной версии, 58-летний водитель автомобиля BMW X5 не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и в результате произошло столкновение.

От полученных травм 27-летний байкер скончался на месте, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Все новости региона
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
Нашедшую «Дмитрия Донского» компанию подозревают в мошенничестве
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Шотландку ударила молния, когда та снимала ее на телефон (видео)
Спорт
Распродажа в ЦСКА продолжится? Вслед за Александром Головиным армейский клуб может покинуть еще один игрок
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водитель пробил эстакаду на 170 км/ч и выжил (видео) Авария произошла в пригороде Буэнос-Айреса (Аргентина). Находившийся за рулем 19-летний юноша с многочисленными переломами был доставлен в больницу
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь