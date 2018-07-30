Клещи заразили девятерых волгоградцев опасными болезнями

Пострадавшие — жители Котельниковского, (3 случая), Суровикинского (3 случая), Октябрьского (1 случай), Светлоярского (1 случай) районов. Во всех случаях заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками.

Также зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Волгограда, находившегося на даче в Среднеахтубинском районе.

В медицинские организации Волгоградской области по поводу присасывания клещей обратилось 2984 человека. Обращения зарегистрированы в 35-ти районах области.