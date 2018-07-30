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15:50 (мск), источник: РИАЦ

Клещи заразили девятерых волгоградцев опасными болезнями

В регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.

Пострадавшие — жители Котельниковского, (3 случая), Суровикинского (3 случая), Октябрьского (1 случай), Светлоярского (1 случай) районов. Во всех случаях заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками.

Также зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Волгограда, находившегося на даче в Среднеахтубинском районе.

В медицинские организации Волгоградской области по поводу присасывания клещей обратилось 2984 человека. Обращения зарегистрированы в 35-ти районах области.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что на территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи — это Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение.

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