Клещи заразили девятерых волгоградцев опасными болезнями
В регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.
В регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.
Пострадавшие — жители Котельниковского, (3 случая), Суровикинского (3 случая), Октябрьского (1 случай), Светлоярского (1 случай) районов. Во всех случаях заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками.
Также зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Волгограда, находившегося на даче в Среднеахтубинском районе.
В медицинские организации Волгоградской области по поводу присасывания клещей обратилось 2984 человека. Обращения зарегистрированы в 35-ти районах области.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что на территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи — это Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение.