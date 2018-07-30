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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Горящую свалку в Автозаводском районе полностью потушили

Специалисты ГО ЧС вместе с пожарными ликвидировали пожар рядом с лесным массивом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администации.

— Вокруг места очага возгорания устроена минерализованная полоса, выкопана траншея глубиной три метра. Для того, чтобы не допустить перехода на верховой пожар, по периметру территории спилено более 200 деревьев, создан бруствер высотой до двух метров. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство личного состава, производится проливка, обваловка очага пожара и вывоз сухостоя, — пояснили в управлении ГО ЧС.

На данный момент риск распространения огня отсутствует.

Напомним, пожар начался 27 июля около 10:30 утра недалеко от дома 33 а по улице Новополевой.

В течение нескольких дней на месте работали 11 человек, восемь единиц техники, в том числе шесть единиц техники ОАО «Наш дом» и МП «РЭД» Автозаводского района.

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