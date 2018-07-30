Горящую свалку в Автозаводском районе полностью потушили

— Вокруг места очага возгорания устроена минерализованная полоса, выкопана траншея глубиной три метра. Для того, чтобы не допустить перехода на верховой пожар, по периметру территории спилено более 200 деревьев, создан бруствер высотой до двух метров. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство личного состава, производится проливка, обваловка очага пожара и вывоз сухостоя, — пояснили в управлении ГО ЧС.