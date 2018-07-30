Четверо мужчин утонули в Нижегородской области в прошедшие выходные

На следующий день — 29 июля — в районе набережной Гребного канала очевидцы обнаружили тело утонувшего 31-летнего мужчины. В этот же день на воде погиб 40-летний мужчина в Оке в Автозаводском районе и 44-летний в Дальнеконстантиновском районе в озере Дубравное.