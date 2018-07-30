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14:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Четверо мужчин утонули в Нижегородской области в прошедшие выходные

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, один мужчина утонул 28 июля в Светлоярском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Тело 41-летнего мужчины обнаружили проходящие мимо люди.

На следующий день — 29 июля — в районе набережной Гребного канала очевидцы обнаружили тело утонувшего 31-летнего мужчины. В этот же день на воде погиб 40-летний мужчина в Оке в Автозаводском районе и 44-летний в Дальнеконстантиновском районе в озере Дубравное.

Напомним, что с начала купального сезона и по данным на середину июля в водоемах Нижегородской области утонули более 30 человек.

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