Четверо мужчин утонули в Нижегородской области в прошедшие выходные
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, один мужчина утонул 28 июля в Светлоярском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Тело 41-летнего мужчины обнаружили проходящие мимо люди.
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Как сообщили в региональном ГУ МЧС, один мужчина утонул 28 июля в Светлоярском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Тело 41-летнего мужчины обнаружили проходящие мимо люди.
На следующий день — 29 июля — в районе набережной Гребного канала очевидцы обнаружили тело утонувшего 31-летнего мужчины. В этот же день на воде погиб 40-летний мужчина в Оке в Автозаводском районе и 44-летний в Дальнеконстантиновском районе в озере Дубравное.
Напомним, что с начала купального сезона и по данным на середину июля в водоемах Нижегородской области утонули более 30 человек.