За премирование самого себя осужден экс-директор рынка в Светлогорске
Суд на три года лишил права занимать руководящие должности
Суд на три года лишил права занимать руководящие должности
«Бывший директор муниципального предприятия, обладая правом распоряжения денежными средствами, издания приказов и дачи указаний, действуя из корыстных побуждений в период с 2010 по 2012 годы, на основании незаконно изданных приказов о премировании самого себя получил денежные средства в размере 282 тысяч рублей», — говорится в релизе.
Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и осужден к трем годам лишения права занимать руководящие должности, связанные
Отметим, что недавно было возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Чистота» в Мамоново Багратионовского округа, который также подозревается в хищении бюджетных денег путем премирования самого себя.