За премирование самого себя осужден экс-директор рынка в Светлогорске

Источник: Новый Калининград

«Бывший директор муниципального предприятия, обладая правом распоряжения денежными средствами, издания приказов и дачи указаний, действуя из корыстных побуждений в период с 2010 по 2012 годы, на основании незаконно изданных приказов о премировании самого себя получил денежные средства в размере 282 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и осужден к трем годам лишения права занимать руководящие должности, связанные финансово-хозяйственной деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления и в муниципальных унитарных предприятиях. Приговор в законную силу не вступил.