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17:48 (мск), источник: Новый Калининград

За премирование самого себя осужден экс-директор рынка в Светлогорске

Суд на три года лишил права занимать руководящие должности экс-главу муниципального рынка в Светлогорске за незаконное премирование самого себя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Новый Калининград

«Бывший директор муниципального предприятия, обладая правом распоряжения денежными средствами, издания приказов и дачи указаний, действуя из корыстных побуждений в период с 2010 по 2012 годы, на основании незаконно изданных приказов о премировании самого себя получил денежные средства в размере 282 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и осужден к трем годам лишения права занимать руководящие должности, связанные финансово-хозяйственной деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления и в муниципальных унитарных предприятиях. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что недавно было возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Чистота» в Мамоново Багратионовского округа, который также подозревается в хищении бюджетных денег путем премирования самого себя.

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