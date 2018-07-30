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14:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На Воронежском водохранилище унесло плот с 7 школьниками

Детей эвакуировали спасатели.

Спасатели эвакуировали с водохранилища семерых школьников, плот которых унесло в сторону Отрожки. Детей пересадили на катер и вернули на берег, сообщила пресс-служба ГО и ЧС Воронежа в понедельник, 30 июля.

Инцидент, о котором спасателям сообщили очевидцы, произошел за Северным мостом субботу, 28 июля, в 16.20. Дети плавали без сопровождения взрослых.

Спасатели попросили воронежцев соблюдать правила безопасного отдыха. Купаться лишь в разрешенных местах: пляж «Боровое», база отдыха «Маяк», пляж у санатория имени Горького, пляж «Пески». Места отдыха на воде патрулируются ежедневно. Воронежцев просят не оставлять детей на берегу без присмотра и не отпускать их одних к водоемам.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, то звоните по телефону 112.

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