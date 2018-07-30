На Воронежском водохранилище унесло плот с 7 школьниками
Детей эвакуировали спасатели.
Детей эвакуировали спасатели.
Спасатели эвакуировали с водохранилища семерых школьников, плот которых унесло в сторону Отрожки. Детей пересадили на катер и вернули на берег, сообщила
Инцидент, о котором спасателям сообщили очевидцы, произошел за Северным мостом субботу, 28 июля, в 16.20. Дети плавали без сопровождения взрослых.
Спасатели попросили воронежцев соблюдать правила безопасного отдыха. Купаться лишь в разрешенных местах: пляж «Боровое», база отдыха «Маяк», пляж у санатория имени Горького, пляж «Пески». Места отдыха на воде патрулируются ежедневно. Воронежцев просят не оставлять детей на берегу без присмотра и не отпускать их одних к водоемам.
Если вы стали свидетелем происшествия на воде, то звоните по телефону 112.