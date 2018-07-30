В Омске трамвай сошел с рельсов

О ЧП, случившемся днем понедельника в Амурском поселке, в социальных сетях рассказал очевидец: на улице Челюскинцев с рельсов сошел трамвай. По словам автора сообщения, транспорт ехал по маршруту № 4, когда водитель не заметил красный сигнал светофора перед железнодорожным переездом и не остановился. На путях сработала некая аварийная стрелка, из-за которой трамвай сошел с рельс и некоторое расстояние преодолел по земле.