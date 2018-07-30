В Омске трамвай сошел с рельсов
Водитель не затормозил перед переездом.
Водитель не затормозил перед переездом.
О ЧП, случившемся днем понедельника в Амурском поселке, в социальных сетях рассказал очевидец: на улице Челюскинцев с рельсов сошел трамвай. По словам автора сообщения, транспорт ехал по маршруту № 4, когда водитель не заметил красный сигнал светофора перед железнодорожным переездом и не остановился. На путях сработала некая аварийная стрелка,
— Трамвая № 4 с Амура не ждите, — подытожил автор.
В ближайшее время, судя по всему, трамваи через Амурский поселок курсировать не будут.