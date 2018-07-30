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14:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске трамвай сошел с рельсов

Водитель не затормозил перед переездом.

О ЧП, случившемся днем понедельника в Амурском поселке, в социальных сетях рассказал очевидец: на улице Челюскинцев с рельсов сошел трамвай. По словам автора сообщения, транспорт ехал по маршруту № 4, когда водитель не заметил красный сигнал светофора перед железнодорожным переездом и не остановился. На путях сработала некая аварийная стрелка, из-за которой трамвай сошел с рельс и некоторое расстояние преодолел по земле.

— Трамвая № 4 с Амура не ждите, — подытожил автор.

В ближайшее время, судя по всему, трамваи через Амурский поселок курсировать не будут.

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