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15:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

За Алексея Улюкаева дали медаль

Награждены сотрудники Cледственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

30 июля был обнародован указ президента России Владимира Путина о награждении сотрудников Следственного комитета России (СКР). Ордена и медали, согласно документу, получили сотрудники комитета, расследовавшие уголовные дела в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко. Самую высокую награду, орден Мужества, получил следователь, ранее разбиравшийся в обстоятельствах терактов, совершенных на Северном Кавказе.

Сотрудники СКР были награждены одним указом вместе с футболистами сборной России по футболу. Часть из них награды получили на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудника следственных органов, который отмечался 25 июля. Однако полный список отличившихся появился только сегодня.

Самой высокой награды, ордена Мужества, был удостоен старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов. Он многие годы расследовал теракты, совершенные на Северном Кавказе, и другие тяжкие преступления, а в последнее время разбирался в обстоятельствах перестрелки у ресторана на Рочдельской улице Москвы и теракта на борту российского самолета в Египте. Очевидно, орден он получил по совокупности заслуг.

Источник: Вадим Тохсыров, Коммерсантъ

Другой орден, Почета, получил заместитель Александра Бастрыкина Борис Карнаухов, одно время также курировавший расследование тяжких преступлений, совершенных на Северном Кавказе. Остальные следственные работники были награждены медалями ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени и почетными званиями.

Источник: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
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Среди награжденных можно выделить еще одного следователя по особо важным делам при господине Бастрыкине Сергея Чернышова, который разбирался в громком деле о взятках в отношении экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. Очевидно, медаль ему вручили именно за это дело, в рамках которого государство получило арестованные у полицейского деньги и имущество на рекордную сумму 9 млрд руб.

Такую же награду получил следователь Роман Нестеренко, расследовавший уголовное дело в отношении бывшего министра Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет и крупный штраф за получение взятки.

Кроме того, медалей были удостоены следователи Роман Мухачев, в производстве которого находилось дело в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого во взяточничестве (сейчас знакомится с материалами), Александр Избенко, расследовавший несколько тяжких преступлений, в том числе теракт, и Сергей Новиков, получивший известность благодаря расследованию дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД.

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