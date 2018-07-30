Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука

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По словам адвоката, Ковальчук сейчас в СИЗО «Матросская тишина». Ему уже предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, но давать показания он отказался.

Россиянина задержали в начале марта в пригороде Берлина. Следователи утверждают, что он организовывал поставки кокаина из Аргентины в Россию. О схеме стало известно в феврале 2018 года: тогда аргентинская жандармерия сообщила, что на территории российской дипмиссии в Буэнос-Айресе нашли мешки почти с 400 кг наркотика.

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В апреле власти России обратились к Германии, чтобы Ковальчука передали на родину. Его адвокаты утверждали, что в России ему грозит пожизненное заключение, поэтому экстрадиция невозможна. Еще раньше адвокат Ковальчука называл дело о контрабанде кокаина из Аргентины через российское посольство провокацией.

В конце июня Ковальчук попросил не выдавать его российским властям. Он хотел, чтобы его судили в Германии, потому что там «возможен справедливый [судебный] процесс».