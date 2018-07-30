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15:20 (мск), источник: RTVi

Германия выдала России главного фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука

Германия выдала России Андрея Ковальчука, который, предположительно, управлял контрабандой кокаина из Аргентины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката.

Источник: Reuters

По словам адвоката, Ковальчук сейчас в СИЗО «Матросская тишина». Ему уже предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, но давать показания он отказался.

Россиянина задержали в начале марта в пригороде Берлина. Следователи утверждают, что он организовывал поставки кокаина из Аргентины в Россию. О схеме стало известно в феврале 2018 года: тогда аргентинская жандармерия сообщила, что на территории российской дипмиссии в Буэнос-Айресе нашли мешки почти с 400 кг наркотика.

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В апреле власти России обратились к Германии, чтобы Ковальчука передали на родину. Его адвокаты утверждали, что в России ему грозит пожизненное заключение, поэтому экстрадиция невозможна. Еще раньше адвокат Ковальчука называл дело о контрабанде кокаина из Аргентины через российское посольство провокацией.

В конце июня Ковальчук попросил не выдавать его российским властям. Он хотел, чтобы его судили в Германии, потому что там «возможен справедливый [судебный] процесс».

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