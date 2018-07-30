Лузер спер «Ленд Крузер»: в Новосибирске поймали угонщика дорогих машин

Теперь владельцы дорогих машин могут спать спокойно, ну или хотя бы беспокоится чуть меньше. В Новосибирске поймали 41-летнего автоугонщика. Меньше чем за полтора года он похитил четыре машины. В списке — «Toyota RAV-4», «Toyota Land Cruiser 200», «Porshe Cayenne Diesel» и «Toyota Land Cruiser Prado 150». Общая сумма ущерба впечатляет — 13,2 миллиона рублей. Ни продать, ни перегнать автомобили мужчина так и не успел.

— Похищенными автомобилями обвиняемый и неустановленное следствием лицо планировали распорядиться по собственному усмотрению, однако в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий местонахождение всех похищенных автомобилей было установлено, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области.