Лузер спер «Ленд Крузер»: в Новосибирске поймали угонщика дорогих машин
Более чем за год бывший правоохранитель угнал 4 авто на общую сумму 13,2 миллиона рублей.
Более чем за год бывший правоохранитель угнал 4 авто на общую сумму 13,2 миллиона рублей.
Теперь владельцы дорогих машин могут спать спокойно, ну или хотя бы беспокоится чуть меньше. В Новосибирске поймали 41-летнего автоугонщика. Меньше чем за полтора года он похитил четыре машины. В списке — «Toyota RAV-4», «Toyota Land Cruiser 200», «Porshe Cayenne Diesel» и «Toyota Land Cruiser Prado 150». Общая сумма ущерба впечатляет — 13,2 миллиона рублей. Ни продать, ни перегнать автомобили мужчина так и не успел.
— Похищенными автомобилями обвиняемый и неустановленное следствием лицо планировали распорядиться по собственному усмотрению, однако в ходе проведенных сотрудниками полиции
Как стало известно следствию, раньше угонщик работал в правоохранительных органах. Он знал, как полицейские будут отрабатывать угоны, чем и воспользовался. Бывший правоохранитель был настолько уверен в своей находчивости, что его даже задержали на одном из похищенных авто. Новосибирец взят под стражу, его дело передано в суд.