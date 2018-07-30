В Омске ищут 17-летнего парня с приметной татуировкой

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в полицию за помощью обратилась мать 17-летнего омича Руслана Сугралинова. Парень пропал два дня назад и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Как сообщили в областной полиции, по словам родных, молодой человек ушел из квартиры по улице 22 Апреля еще в субботу, 28 июля. В последний раз его видели около 19 часов. С тех пор юноша не выходит на связь.

Сейчас полицейские разыскивают несовершеннолетнего. Всех, что что-либо знает о местонахождении Руслана, просят сообщить по телефонам 02 или 79−36−02.