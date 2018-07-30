В Омске ищут 17-летнего парня с приметной татуировкой
Он ушел из дома в субботу и до сих пор не вернулся.
Он ушел из дома в субботу и до сих пор не вернулся.
Сегодня в полицию за помощью обратилась мать 17-летнего омича Руслана Сугралинова. Парень пропал два дня назад и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Как сообщили в областной полиции, по словам родных, молодой человек ушел из квартиры по улице 22 Апреля еще в субботу, 28 июля. В последний раз его видели около 19 часов. С тех пор юноша не выходит на связь.
Сейчас полицейские разыскивают несовершеннолетнего. Всех, что
Приметы подростка: на вид около 18 — 20 лет, рост 180−185 сантиметров, телосложение худощавое, короткие волосы. Особая примета — татуировка с изображением волка и клинка на левом запястье. Был одет в футболку с горизонтальными цветными полосками, джинсовые шорты, черные кроссовки.