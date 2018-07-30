Оранжевый дождевик, маска и пистолет: в Тольятти ищут грабителя

В Тольятти сотрудники полиции разыскивают мужчину, который 23 июля около 19:35 напал на офис микрофинансовой компании, расположенной на улице Льва Яшина. Угрожая предметом, похожим на пистолет он похитил у сотрудника организации денежные средства. Мужчине на вид 20−30 лет, среднего телосложения, рост 170−180 см. Был одет в оранжевый дождевик до колен с капюшоном, на груди слева буква «Я» с сердцем белого цвета, синие джинсы, красные кроссовки, на лице медицинская маска, черный рюкзак.