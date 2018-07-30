В Самарской области разыскивают двух подростков из Красноярского района

Отдел МВД России по Красноярскому району разыскивает 17-летнего жителя пгт Новосемейкино Алексея и 15-летнего Илью из с. Водино Красноярского района, которые днем 26 июля ушли из дома на улице Мира в Новосемейкино и не вернулись.