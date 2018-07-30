«Ну, бывает»: региональные власти прокомментировали потоп в «Храброво»

Источник: Новый Калининград

Как передает корреспондент «Нового Калининграда», об этом во время рабочего выезда в понедельник, 30 июля, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.

«Ну, бывает. Труба прорвалась. Выскочила. Это водостоки. Сделали трубу под 45 градусов, большая нагрузка — просто соединения вырвало, вот и все. Ерунда! Там уже все ликвидировали. Мелочи», — заключил Рольбинов.

Как писал «Новый Калининград», накануне в аэропорту «Храброво» во время сильного ливня затопило помещения аэровокзального комплекса.