«Ну, бывает»: региональные власти прокомментировали потоп в «Храброво»
Причиной потопа в здании аэропорта «Храброво» стал прорыв трубы водостока.
Причиной потопа в здании аэропорта «Храброво» стал прорыв трубы водостока.
Как передает корреспондент «Нового Калининграда», об этом во время рабочего выезда в понедельник, 30 июля, сообщил
«Ну, бывает. Труба прорвалась. Выскочила. Это водостоки. Сделали трубу под 45 градусов, большая нагрузка — просто соединения вырвало, вот и все. Ерунда! Там уже все ликвидировали. Мелочи», — заключил Рольбинов.
Как писал «Новый Калининград», накануне в аэропорту «Храброво» во время сильного ливня затопило помещения аэровокзального комплекса.
Отметим, что в январе 2018 года в центральном зале аэропорта «Храброво» уже случался потоп. Тогда причиной бытовой неприятности также являлся прорыв трубы.