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16:06 (мск), источник: ТАСС

В Омске возбуждено уголовное дело по факту падения пяти рабочих со строительных лесов

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» по факту падения в воскресенье со строительных лесов пяти рабочих, выполнявших ремонт резервуара компании «Транснефть — Западная Сибирь», сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. В результате падения четыре человека в тяжелом состоянии с переломами, политравмами и разрывами внутренних органов помещены в реанимацию.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело по признакам преступления “Нарушение требований охраны труда” возбуждено по факту несчастного случая с пятью рабочими подрядной организации, произошедшей на территории предприятия», — сообщила Болдинова.

По ее словам, рабочие подрядной организации выполняли работы внутри нефтяной цистерны. В результате обрушения конструкции люди попадали на бетон с высоты 15−20 метров. «Это примерно высота пятиэтажного дома. Почему строительные леса обрушились — пока непонятно, следствие это устанавливает», — отметила представитель следственных органов.

Падение вышки-туры произошло в воскресенье в 08:15 (05:15 мск) на Омской линейной производственно-диспетчерской станции филиала Омского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Западная Сибирь» при проведении ремонта резервуара подрядной организацией ООО «Спецстройсервис». В результате инцидента пострадали пять рабочих. Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую следственными органами, и расследование государственной инспекции труда по данному факту.

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