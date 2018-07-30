В Омске возбуждено уголовное дело по факту падения пяти рабочих со строительных лесов

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» по факту падения в воскресенье со строительных лесов пяти рабочих, выполнявших ремонт резервуара компании «Транснефть — Западная Сибирь», сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. В результате падения четыре человека в тяжелом состоянии с переломами, политравмами и разрывами внутренних органов помещены в реанимацию.