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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В страшной аварии под Саратовом разбилась семья из Башкирии

Сейчас родственники пытаются вернуть погибших и выживших на родину.

Страшной трагедией обернулся долгожданный отпуск на море для семьи Копыловых из Стерлитамака. Возвращаясь из солнечной Феодосии в родную Башкирию, их «Лада Калина» попала в жуткую аварию на трассе «Саратов-Сызрань», выжить в которой удалось не всем.

РОКОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ.

В пятницу вечером, 27 июля, семья из четырех человек на отечественной легковушке двигались по трассе в сторону Сызрани. Не доезжая до поворота на деревню Талалахино, что в Вольском районе Саратовской области, им на встречу вылетел «Ниссан Блюберд» с челябинскими номерами. По предварительной версии, озвученной в ГИБДД, водитель за рулем иномарки превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водитель «Ниссана», 27-летний челябинец Павел Захаров, якобы, уснул за рулем. Так это или нет, теперь предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Удар был настолько сильным, что «Ниссан» отбросило на дорожное ограждение, которое разорвало машину пополам. «Калина» также превратилась в груду металлолома. Погибших и пострадавших из искореженных автомобилей извлекали прибывшие на место спасатели.

В результате аварии в тот злополучный вечер родных и близких потеряли сразу две семьи. До приезда спасателей и скорой помощи скончался водитель иномарки и его двухлетняя дочка Оля. Двоих членов семьи Захаровых удалось спасти — 28-летняя Инна и маленький Никита, которому в тот день только исполнилось семь лет, получили различные травмы и были госпитализированы. Как выяснилось позже, водительские права были только у Инны, но в момент столкновения за рулем находился Павел.

Семья Копыловых также понесла потери: 16-летний Данил и его 41-летняя мама Ирина Копылова скончались на месте происшествия. Александру Копылову и четырехлетнему Никите повезло больше: у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, у отца — множественные переломы. В тот же вечер мужчину доставили в больницу в Вольске, а маленького Никиту перевезли в Саратов.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ.

Как только выживших развезли по больницам, стало ясно, что злоключения семьи Копыловых только начались. Родственники практически сразу решили, что погибших и пострадавших необходимо привезти в родной Стерлитамак. Однако сделать это оказалось не просто: на транспортировку нужны деньги, которых у родных попросту нет. С просьбой о помощи к неравнодушным жителям Башкирии обратилась родственница Александра, Наталья Копылова. Она рассказала о состоянии отца семейства и маленького Никиты.

— Никита, слава богу, в сознании, помнит своё имя, сколько ему лет. Думаю, что всё будет с ним хорошо. Саша тоже в сознании, но очень много переломов, задет седалищный нерв. Главное, чтобы встал на ноги, — говорит Наталья.

По ее словам, врачи пока не дают каких-либо прогнозов. Пока что она вместе с супругом едет в Саратовскую область, чтобы забрать Александра и Никиту домой.

— Медики нам сказали, что состояние Саши позволяет его перевозить. У нас внедорожник, думаю, справимся. Вот что делать с телами погибших, ума не приложу. Мы уже и машину для транспортировки нашли, но денег пока не хватает, сбор продолжается, — говорит Наталья Копылова.

Родственница отметила, что Александр — профессиональный водитель, и ту самую трассу он хорошо знает.

— Саша не мог допустить ошибки, столько лет за рулем. Он и на Севере водителем работает, да и раньше постоянно машины по всей стране перегонял, — уверяет Наталья Копылова.

Если вы хотите оказать помощь семье Копыловых в тяжелой жизненной ситуации, можете связаться с Натальей по номеру телефона 8 (917)382−15−60.

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