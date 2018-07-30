В Сочи при столкновении двух машин погибли оба водителя

По предварительным данным, 55-летний водитель за рулем Hyundai, двигаясь со стороны Сочи в сторону поселка Лазаревского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora. За рулем второй машины находился водитель 1970 года рождения.