В Сочи при столкновении двух машин погибли оба водителя
Авария произошла 30 июля в 13:10 на дороге Джубга — Сочи.
Авария произошла 30 июля в 13:10 на дороге Джубга — Сочи.
По предварительным данным, 55-летний водитель за рулем Hyundai, двигаясь со стороны Сочи в сторону поселка Лазаревского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora. За рулем второй машины находился водитель 1970 года рождения.
В результате ДТП оба водителя погибли на месте аварии, сообщили
Все обстоятельства аварии устанавливаются.