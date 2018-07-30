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15:48 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи при столкновении двух машин погибли оба водителя

Авария произошла 30 июля в 13:10 на дороге Джубга — Сочи.

Источник: Кубань 24

По предварительным данным, 55-летний водитель за рулем Hyundai, двигаясь со стороны Сочи в сторону поселка Лазаревского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora. За рулем второй машины находился водитель 1970 года рождения.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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