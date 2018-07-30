Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хирург» рассказал, за что побил Сергея Доренко в Кремле
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Дочь Светланы Лободы не узнала ее после долгой разлуки
За что бьют в Турции российских туристов
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
«Ваш поезд ушел»: ради кого Андрей Данилко оставляет сцену
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Реакция Путина на призыв футболиста Дзюбы
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
16:15 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: Мужчина украл у жителя Нестеровского района 2,5 миллиона рублей

В Нестеровском районе мужчина украл у местного жителя 2,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Пострадавший обратился в полицию и сообщил, что неизвестные злоумышленники похитили из его дома крупную сумму наличных денег: полтора миллиона рублей, семь с половиной тысяч долларов и семь тысяч евро. Общая сумма ущерба, в пересчёте на рубли, превысила два с половиной миллиона.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, как злоумышленник проник в жилище, собрали улики, а также очертили круг лиц, которые могли совершить преступление. Под подозрение попал один из знакомых потерпевшего.

Как выяснили полицейские, ранее судимый 40-летний мужчина незадолго до происшествия навещал хозяина жилища. Злоумышленник узнал, что приятель собирается уехать из посёлка. Кроме того, он подозревал, что в доме хранятся все его сбережения. В отсутствие хозяина подозреваемый проник в жилище и обнаружил тайник.

Полицейские изъяли у задержанного половину из похищенных денег — остальное тот потратил на покупку бытовой техники, развлечения, а также денежные переводы и подарки своим родственникам. Сейчас полиция разыскивает похищенное, чтобы вернуть законному владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая в особо крупном размере». Подозреваемого заключили под стражу в СИЗО. Расследование продолжается.

Все новости региона
 «Забытый призрак Кёнигсберга»: что ждёт здание янтарной мануфактуры в Калин
На Приморском кольце избили водителя «Опеля», который не пропустил другую м
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Шотландку ударила молния, когда та снимала ее на телефон (видео)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Как алтайские женщины победили алкоголизм
Кенийский подросток придумал фонарь от хищников (видео)
Путин наградил главного следователя по делу Улюкаева
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь