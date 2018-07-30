УМВД: Мужчина украл у жителя Нестеровского района 2,5 миллиона рублей

Источник: Калининград.Ru

Пострадавший обратился в полицию и сообщил, что неизвестные злоумышленники похитили из его дома крупную сумму наличных денег: полтора миллиона рублей, семь с половиной тысяч долларов и семь тысяч евро. Общая сумма ущерба, в пересчёте на рубли, превысила два с половиной миллиона.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, как злоумышленник проник в жилище, собрали улики, а также очертили круг лиц, которые могли совершить преступление. Под подозрение попал один из знакомых потерпевшего.

Как выяснили полицейские, ранее судимый 40-летний мужчина незадолго до происшествия навещал хозяина жилища. Злоумышленник узнал, что приятель собирается уехать из посёлка. Кроме того, он подозревал, что в доме хранятся все его сбережения. В отсутствие хозяина подозреваемый проник в жилище и обнаружил тайник.

Полицейские изъяли у задержанного половину из похищенных денег — остальное тот потратил на покупку бытовой техники, развлечения, а также денежные переводы и подарки своим родственникам. Сейчас полиция разыскивает похищенное, чтобы вернуть законному владельцу.