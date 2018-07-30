Следователи начали проверку по обрушению здания в Кунгуре
Под завалами продолжают искать 29-летнего мужчину.
Под завалами продолжают искать 29-летнего мужчину.
В Кунгуре началась доследственная проверка по факту обрушения заброшенного здания цеха бывшего
Как сообщает
Напомним, 30 июля в Кунгуре частично обрушилось здания цеха заброшенного завода. ЧП произошло в 11.30 на улице Свободы.
Трое мужчин разбирали кирпичную кладку. Один из них оказался под завалами после обрушения.
Собака показала примерное место, где может находиться человек. Связь с ним установить не удалось. Как рассказал начальник управления гражданской защиты Кунгура Валерий Попов, который находится на месте ЧП, сейчас идёт
По итогам проверки будет принято решение — возбуждать или нет уголовное дело.