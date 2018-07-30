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16:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Следователи начали проверку по обрушению здания в Кунгуре

Под завалами продолжают искать 29-летнего мужчину.

Источник: Агентство «Москва»

В Кунгуре началась доследственная проверка по факту обрушения заброшенного здания цеха бывшего ремонтно-механического завода.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, под завалами, предположительно, находится 29-летний молодой человек. Поиски пострадавшего продолжаются.

Напомним, 30 июля в Кунгуре частично обрушилось здания цеха заброшенного завода. ЧП произошло в 11.30 на улице Свободы.

Трое мужчин разбирали кирпичную кладку. Один из них оказался под завалами после обрушения.

Собака показала примерное место, где может находиться человек. Связь с ним установить не удалось. Как рассказал начальник управления гражданской защиты Кунгура Валерий Попов, который находится на месте ЧП, сейчас идёт поисково-спасательная операция. Тяжёлым краном поднимают железобетонную плиту, под которой может находиться мужчина.

На месте работают сотрудники Кунгурской городской службы спасения. После завершения работы спасателей, следователи приступят к осмотру места происшествия. Они опросят товарищей пострадавшего мужчины, изымут документы, регламентирующие эксплуатацию обрушившегося здания и выяснят, как на месте оказались эти люди.

По итогам проверки будет принято решение — возбуждать или нет уголовное дело.

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