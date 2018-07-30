На затонском кольце в Уфе произошло ДТП с участием муллы

На круговом перекрестке перед затонским мостом произошло ДТП, в котором одним из участников оказался мусульманский священнослужитель, сообщил UFA.AIF.RU очевидец происшествия.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как автомобиль марки Mitsubishi ASX погружают на эвакуатор. Передняя часть машины разбита. Около нее обеспокоенно ходит мужчина в одежде мусульманского священнослужителя. Неизвестно, был он за рулем или находился в автомобиле только в качестве пассажира.