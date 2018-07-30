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16:43 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанец погиб при камнепаде близ Бишкека

Казахстанский турист погиб при камнепаде в Кыргызстане. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Казахстанский вертолет готов к вылету, но по погодным условиям он не сможет там приземлиться. Возможно, эвакуация начнется завтра утром, когда рассеется облачность», — уточнили в МИД.

Ранее сообщалось, что 30 июля в Кыргызстане в районе ледника Скрябина в 40 километрах от Бишкека группа туристов попала под камнепад. Пострадали четыре гражданина Казахстана.

«Мы выясняем все подробности произошедшего», — сообщали во внешнеполитическом ведомстве.

Также, по данным ведомства, среди пострадавших есть граждане России.

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