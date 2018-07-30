Под Волгоградом столкнулись пассажирский поезд и легковушка
30 июля в 13:42 на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Карповская — Прудбой пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль.
30 июля в 13:42 на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Карповская — Прудбой пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль.
Как сообщает
Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля.
— Время задержки пассажирского поезда № 494 Анапа — Ульяновск в результате ДТП составило 37 минут. На график движения других поездов