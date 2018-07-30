Под Волгоградом столкнулись пассажирский поезд и легковушка

Как сообщает пресс-служба ПривЖД, водитель «Форда Фокуса» при запрещающих знаках звуковой и световой сигнализации выехал на железнодорожный путь перед приближающимся составом.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля.