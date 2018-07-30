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16:35 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом столкнулись пассажирский поезд и легковушка

30 июля в 13:42 на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Карповская — Прудбой пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ПривЖД, водитель «Форда Фокуса» при запрещающих знаках звуковой и световой сигнализации выехал на железнодорожный путь перед приближающимся составом.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля.

— Время задержки пассажирского поезда № 494 Анапа — Ульяновск в результате ДТП составило 37 минут. На график движения других поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — отметили в ПривЖД.

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