В Кыргызстане под камнепад попали туристы из России и Казахстана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В результате камнепада в 40 километрах от Бишкека пострадала группа туристов из России и Казахстана, сообщает Sputnik.

Все произошло в понедельник, 30 июля, в районе ледника Скрябина.

Как заявил Sputnik Казахстан пресс-секретарь МИД Айбек Смадияров, среди пострадавших — четыре гражданина Республики Казахстан.

По предварительным данным, один человек погиб. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

К спасательной операции присоединились представители комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Они рассматривают вопрос об отправке вертолета для эвакуации пострадавших туристов.