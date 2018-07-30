В Кыргызстане под камнепад попали туристы из России и Казахстана
По предварительной версии, один человек погиб, есть пострадавшие.
По предварительной версии, один человек погиб, есть пострадавшие.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В результате камнепада в 40 километрах от Бишкека пострадала группа туристов из России и Казахстана, сообщает Sputnik.
Все произошло в понедельник, 30 июля, в районе ледника Скрябина.
Как заявил Sputnik Казахстан
По предварительным данным, один человек погиб. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
К спасательной операции присоединились представители комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Они рассматривают вопрос об отправке вертолета для эвакуации пострадавших туристов.
Камнепад — одна из самых распространенных опасностей для туристов летом в горах. Это природное явление представляет собой падение обломков горных пород, каменных глыб и крупных каменных масс с крутых склонов.