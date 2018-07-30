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18:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Экс-главе района Воронежской области не удалось «похоронить» свое уголовное дело

Адвокаты Павла Пономарева настаивали на этом, придравшись к тому, что его якобы должен был возбудить сам глава регионального СК.

В Ленинском районном суде приняли решение не удовлетворять жалобу бывшего главы Хохольского района Павла Пономарева. Его обвиняют по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (до семи лет лишения свободы).

Возбуждение уголовного дела пытались опротестовать. Для этого использовали формальный повод. Якобы в отношение Пономарева как главы администрации, дело должен был возбуждать лично глава регионального СК Кирилл Левит, а это сделал рядовой следователь. Однако судье Марине Галаган эти доводы убедительными не показались. Жалобу адвокатов Пономарева она не удовлетворила.

Напомним, чиновника задержали 23 мая 2017 года, а само дело возбудили неделей ранее. По версии следствия, Пономарев вынуждал местного бизнесмена пожертвовать 430 тысяч рублей на храм и строительные объекты. А когда предприниматель отказался, отдал распоряжение загородить вход в его магазин плитами.

У защиты Пономарева версия развития событий была совсем иной. По их данным, бизнесмен зарегистрировал свое предприятие в Советском районе, хотя на деле оно работало в Хохольском. Налоги соответственно шли в городскую, а не в сельскую казну. Кроме того, предприниматель приобрел 85 гектаров земли якобы для развития овцеводства, а на деле, как заявляют адвокаты Пономарева, просто перепродал ее подороже. Главе района эти действия не понравились, и он якобы предложил бизнесмену хотя бы вложиться в храм и спортивную инфраструктуру. Тот выделил на храм всего 20 тысяч, а еще 180 пытался отдать Пономареву лично. Глава района якобы отказался, и посоветовал обратиться в бухгалтерию храма. А тротуарная плитка, по версии защиты, вовсе не закрывала вход в павильон бизнесмена.

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