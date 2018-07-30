Экс-главе района Воронежской области не удалось «похоронить» свое уголовное дело

У защиты Пономарева версия развития событий была совсем иной. По их данным, бизнесмен зарегистрировал свое предприятие в Советском районе, хотя на деле оно работало в Хохольском. Налоги соответственно шли в городскую, а не в сельскую казну. Кроме того, предприниматель приобрел 85 гектаров земли якобы для развития овцеводства, а на деле, как заявляют адвокаты Пономарева, просто перепродал ее подороже. Главе района эти действия не понравились, и он якобы предложил бизнесмену хотя бы вложиться в храм и спортивную инфраструктуру. Тот выделил на храм всего 20 тысяч, а еще 180 пытался отдать Пономареву лично. Глава района якобы отказался, и посоветовал обратиться в бухгалтерию храма. А тротуарная плитка, по версии защиты, вовсе не закрывала вход в павильон бизнесмена.