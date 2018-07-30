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17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградца отправили в колонию за убийство и угон

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор жителю Новоаннинского района Алексею Хлебникову, осужденному к 11 годам колонии за убийство и угон.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, в августе осужденный и его знакомый ехали в поселке Полевой Новоаннинского района, искали поляну, где можно было бы выпить. Вскоре нашли полянку, выпили, повздорили, подрались. Хлебников несколько раз ударил товарища кулаками, а потом — стеклянной бутылкой. Несчастный попытался убежать, но Хлебников догнал его и забил насмерть. Затем спокойно сел в машину, завел «Жигули» и отправился восвояси.

Вину в убийстве и угоне мужчина признал в полном объеме. Приговором районного суда он осужден к 11 годам колонии строгого режима. Однако мужчина посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его.

Волгоградский областной суд, изучив все материалы дела, не нашел поводов для изменения приговора и оставил его в силе.

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