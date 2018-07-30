Волгоградца отправили в колонию за убийство и угон

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, в августе осужденный и его знакомый ехали в поселке Полевой Новоаннинского района, искали поляну, где можно было бы выпить. Вскоре нашли полянку, выпили, повздорили, подрались. Хлебников несколько раз ударил товарища кулаками, а потом — стеклянной бутылкой. Несчастный попытался убежать, но Хлебников догнал его и забил насмерть. Затем спокойно сел в машину, завел «Жигули» и отправился восвояси.