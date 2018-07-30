Волгоградца отправили в колонию за убийство и угон
Волгоградский областной суд оставил в силе приговор жителю Новоаннинского района Алексею Хлебникову, осужденному к 11 годам колонии за убийство и угон.
Волгоградский областной суд оставил в силе приговор жителю Новоаннинского района Алексею Хлебникову, осужденному к 11 годам колонии за убийство и угон.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Вину в убийстве и угоне мужчина признал в полном объеме. Приговором районного суда он осужден к 11 годам колонии строгого режима. Однако мужчина посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его.
Волгоградский областной суд, изучив все материалы дела, не нашел поводов для изменения приговора и оставил его в силе.