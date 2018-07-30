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17:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Хладнокровный расстрел. В Воронеже осудили экс-милиционера за убийство детектива Кусова

Решающее пятичасовое заседание по громкому делу об убийстве частного детектива Виктора Кусова состоялось в понедельник, 30 июля.

Источник: AP 2018

Суд признал бывшего друга и коллегу погибшего, экс-милиционера Александра Гончарова виновным и назначил ему 11 лет исправительной колонии строгого режима и 2 млн рублей компенсации морального вреда дочери детектива Юлии Кусовой, сообщила журналист «Вести-Воронеж» из зала суда. Версии защиты и обвинения были настолько противоречивыми, что до последнего момента было неясно, чьи показания являются единственными верными.

По версии обвинения, семьи и друзей Виктора Кусова, Александр Гончаров убивал хладнокровно, стрелял в спину. Потом в руку Кусова подбросил гранату, чтобы инсценировать самооборону. По версии защиты, Александр Гончаров выстрелил в бывшего друга четыре раза, чтобы избежать взрыва гранаты. До последнего момента было не ясно, что же всё-таки на самом деле произошло и какой позиции придерживается суд.

Более того, казалось, что обвиняемый Гончаров даже не сомневался в положительном для себя исходе заседания. Хотя его и завели под конвоем, экс-милиционер в суде был очень спокойным и всё время молчал. Не особенно переживала и сторона обвиняемого — вели себя легко, а в перерыве даже обменивались пирожками и конфетами.

Александра Гончарова признали виновным в убийстве, незаконном хранения пистолета Макарова 1967 года выпуска и патронов к нему. Гособвинитель попросила суд признать его виновным и назначить 11 лет колонии строгого режима. Судья полностью с ней согласился.

История конфликта

Виктор Кусов и Александр Гончаров знали друг друга с 90-х, они вместе служили в МВД и дружили семьями. После выхода в отставку Виктор Кусов первым в Воронеже получил лицензию частного детектива. Примерно тогда же Гончаров и Кусов стали совладельцами ЧОП «Бумеранг».

Разлад начался весной 2015 года, когда Гончаров предложил Кусову выйти из бизнеса. Все разговоры между совладельцами заканчивались скандалами. Затяжной конфликт привёл к убийству.

По версии обвинения, 13 июня 2016 года в офис ЧОП «Бумеранг» на улице Донбасской пришёл Виктор Кусов, поздоровался с Александром Гончаровым и директором Сергеем Басковым. Когда последний ушёл на рабочее место, у Гончарова возник умысел на убийство Кусова. Экс-милиционер отправился в кухню, где расстрелял Виктора Кусова.

Первые два выстрела попали Виктору Кусову в спину, третья пуля попала в живот человека, когда он падал. В четвёртый раз Гончаров выстрелил, когда Кусов уже лежал. Смертельными стали первые два выстрела. Кусов умер от сквозных ранений груди — сердца и лёгкого, осложнившихся острой кровопотерей.

За два года Гончарова не извинился перед семьёй, не сожалеет и не раскаивается в случившемся, считают потерпевшие.

Адвокаты Александра Гончарова попросили вынести ему оправдательный приговор, так как он «действовал в пределах необходимой обороны». Якобы Гончаров зашёл на кухню оставить грязную тряпку и увидел на столешнице пистолет Виктора Кусова. Опасаясь за свою жизнь, Гончаров схватил оружие и стал рассматривать, думая, что это травматический пистолет. Подняв голову от пистолета, Гончаров увидел у Кусова гранату в руках, из которой он двумя руками выдёргивал чеку. Поэтому Гончаров дважды выстрелил в Кусова. Но тот продолжал пытаться взорвать боеприпас. Поэтому Гончаров ещё дважды нажал на курок.

Адвокаты считают, что Александр Гончаров стрелял, так как была реальная угроза, и закон даёт ему право защищать свою жизнь.

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