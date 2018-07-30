В Самаре парами метана отравились трое человек, один из них скончался

Днем при очистке канализационных стоков в Кировском районе Самары скончался 31-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на ул. Алма-Атинской (судя по фото ведомства, это ресторанно-гостиничный комплекс La Maison), пытались оказать помощь пострадавшему, однако почувствовали себя плохо, и их доставили в лечебное учреждение. По предварительным данным, мужчины отравились метаном.