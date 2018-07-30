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17:35 (мск), источник: Volga News

В Самаре парами метана отравились трое человек, один из них скончался

В Самаре начата доследственная проверка по факту отравления 28 июля троих граждан парами метана, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Источник: samara.sledcom.ru

Днем при очистке канализационных стоков в Кировском районе Самары скончался 31-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на ул. Алма-Атинской (судя по фото ведомства, это ресторанно-гостиничный комплекс La Maison), пытались оказать помощь пострадавшему, однако почувствовали себя плохо, и их доставили в лечебное учреждение. По предварительным данным, мужчины отравились метаном.

По этому факту следственный отдел по Кировскому району СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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