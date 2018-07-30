В Самаре парами метана отравились трое человек, один из них скончался
В Самаре начата доследственная проверка по факту отравления 28 июля троих граждан парами метана, сообщает
В Самаре начата доследственная проверка по факту отравления 28 июля троих граждан парами метана, сообщает
Днем при очистке канализационных стоков в Кировском районе Самары скончался 31-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на ул.
По этому факту следственный отдел по Кировскому району СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку. Назначена