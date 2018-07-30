Появились фотографии с места пожара на базе отдыха в Тукаевском районе
(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара на базе отдыха в Тукаевском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара на базе отдыха в Тукаевском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в
Ранее агентство сообщало, что на территории базы отдыха «Наша поляна» вспыхнула котельная и дровяник.
Пожарные оперативно остановили распространение огня.