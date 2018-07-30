Из-за жары в Петербурге разбиваются стекла

Фотографии осколков у подножия центрального здания бизнес-центра на Малоохтинской набережной, дом 64А, в соцсетях днем в понедельник выложили очевидцы. Дыру в окнах башни разглядели на последнем, 21 этаже. Судя по фото, вылетела половина одного из стекол, под град из мелких осколков никто не попал. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе банка «Санкт-Петербург», который занимает этот этаж, окно лопнуло само по себе. В финансовой организации предполагают, что виной тому стал перепад температур — остекление под лучами солнца накалилось с внешней стороны, но охладилось под прохладным кондиционируемым воздухом изнутри. В банке также отметили, что ранее ничего подобного не случалось и подтвердили, что осколками никого не задело.