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18:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре похитителей дорожных знаков осудили на 1,5 года лишения свободы

Они украли 7 дорожных знаков.

Весной 2018 года два жителя Самары украли в Куйбышевском районе дорожные знаки и ограждения с места проведения аварийно-восстановительных работ. Злоумышленники получили реальный срок лишения свободы. Об этом рассказали в «Самарских коммунальных системах».

— Сначала один злоумышленник украл три знака и стойки, — прокомментировали на предприятии. — В соответствии с требованиями безопасности бригада все вернула на место. Меньше, чем через сутки, похитили еще четыре дорожных знака.

Вскоре похитителей дорожных знаков задержали. Их приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Зачем понадобились знаки, неизвестно.

В «СКС» подчеркивают: ограждения и дорожные знаки — важная составляющая безопасности аварийно-восстановительных работ. Без них могут пострадать как коммунальщики, так и местные жители, которые просто не заметят котлован. Если вдруг вы заметите, что человек без спецодежды уносит оборудование от места проведения работ, сообщите в диспетчерскую службу предприятия: (846) 334−75−12.

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