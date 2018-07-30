В Самаре похитителей дорожных знаков осудили на 1,5 года лишения свободы
Они украли 7 дорожных знаков.
Они украли 7 дорожных знаков.
Весной 2018 года два жителя Самары украли в Куйбышевском районе дорожные знаки и ограждения с места проведения
— Сначала один злоумышленник украл три знака и стойки, — прокомментировали на предприятии. — В соответствии с требованиями безопасности бригада все вернула на место. Меньше, чем через сутки, похитили еще четыре дорожных знака.
Вскоре похитителей дорожных знаков задержали. Их приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Зачем понадобились знаки, неизвестно.
В «СКС» подчеркивают: ограждения и дорожные знаки — важная составляющая безопасности