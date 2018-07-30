Жителю Бобруйска предъявлено обвинение в убийстве двух женщин

Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух женщин в Бобруйске 20 июля. По данным следствия, 36-летний местный житель совместно с 27-летней и 26-летней женщинами распивал спиртное в одном из увеселительных заведений. После этого компания направилась домой к мужчине, где около 7 часов утра он нанес случайным знакомым удары молотком и ножом. От причиненных телесных повреждений женщины скончались на месте происшествия.