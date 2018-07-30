Жителю Бобруйска предъявлено обвинение в убийстве двух женщин
Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух женщин в Бобруйске 20 июля.
Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух женщин в Бобруйске 20 июля.
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Бобруйска предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух женщин в Бобруйске 20 июля. По данным следствия, 36-летний местный житель совместно с 27-летней и 26-летней женщинами распивал спиртное в одном из увеселительных заведений. После этого компания направилась домой к мужчине, где около 7 часов утра он нанес случайным знакомым удары молотком и ножом. От причиненных телесных повреждений женщины скончались на месте происшествия.
«На основании собранных доказательств ранее неоднократно судимому жителю Бобруйска предъявлено обвинение по п. 1, 6 ч.2 ст. 139 УК (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Мужчина вину признал полностью и дает показания следователям. Он находится под стражей», — проинформировали в Следственном комитете.
Вынесено постановление о назначении в отношении обвиняемого комплексной стационарной