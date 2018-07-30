В Воронежской области разыскивают хромую пенсионерку с провалами в памяти
78-летнюю Людмилу Михайловну Кондаурову разыскивают в Эртильском районе Воронежской области, сообщает
78-летнюю Людмилу Михайловну Кондаурову разыскивают в Эртильском районе Воронежской области, сообщает
Она вышла из дома 28 июля в 12 часов 30 минут. Больше ее никто не видел. Известно, пенсионерка страдает провалами в памяти, дезориентирована. Ее рост — 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие и седые, хромает на правую ногу.
В день исчезновения на женщине были
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