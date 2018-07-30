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18:24 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области разыскивают хромую пенсионерку с провалами в памяти

78-летнюю Людмилу Михайловну Кондаурову разыскивают в Эртильском районе Воронежской области, сообщает поисково-спасательный отряд «Черноземье». О местонахождении женщины ничего неизвестно уже два дня.

Источник: 36on.ru

Она вышла из дома 28 июля в 12 часов 30 минут. Больше ее никто не видел. Известно, пенсионерка страдает провалами в памяти, дезориентирована. Ее рост — 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие и седые, хромает на правую ногу.

В день исчезновения на женщине были красно-коричневый халат в цветочек, красный джемпер, красный в цветочек платок, коричневые тапки. Все, кто видел Людмилу Михайловну, просят позвонить по телефону волонтеров — 8906 670 23 44, службы спасения — «112», или полиции — «02».

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