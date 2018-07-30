МЧС обнаружила заблудившуюся в горах Чимгана группу
Туристов нашли на рассвете 30 июля спустя 12 часов после звонка в дежурную часть.
Туристов нашли на рассвете 30 июля спустя 12 часов после звонка в дежурную часть.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Спасатели Узбекистана после двенадцати часов поисковых работ нашли экскурсионную группу, заблудившуюся в горах Ташкентской области, жертв нет.
Накануне в дежурную часть управления по ЧС Ташкентской область поступил звонок с просьбой помочь найти группу людей, выехавших на экскурсию в горы Бостанлыкского района Ташкентской области.
«Дежурная смена спасательного отряда “Чимган” незамедлительно выехала на место для проведения поисковых работ», — передает
пресс-службаМЧС Узбекистана.
По данным МЧС, сегодня утром пострадавшие были обнаружены. Спасатели оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали их в ближайший населенный пункт, добавили в МЧС.