МЧС обнаружила заблудившуюся в горах Чимгана группу

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Спасатели Узбекистана после двенадцати часов поисковых работ нашли экскурсионную группу, заблудившуюся в горах Ташкентской области, жертв нет.

Накануне в дежурную часть управления по ЧС Ташкентской область поступил звонок с просьбой помочь найти группу людей, выехавших на экскурсию в горы Бостанлыкского района Ташкентской области.

«Дежурная смена спасательного отряда “Чимган” незамедлительно выехала на место для проведения поисковых работ», — передает пресс-служба МЧС Узбекистана.