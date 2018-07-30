Ребенок попал в больницу после купания в садовом бассейне

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Пятилетний ребенок был госпитализирован в Гродненском районе после купания в садовом бассейне, сообщили в понедельник в Следственном комитете Беларуси.

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Инцидент произошел накануне: в одну из больниц был доставлен малолетний с острой интоксикацией.

«Следователи рассматривают версию отравления ребенка водой во время купания в каркасном бассейне на участке жилого дома», — сказали в СК.

Там также уточнили, что ребенок купался день в бассейне после того, как его отец провел очистку воды двойной дозой специального средства.