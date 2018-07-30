Ребенок попал в больницу после купания в садовом бассейне
Следователи полагают, что малолетний мог получить отравление чистящим средством для воды.
Следователи полагают, что малолетний мог получить отравление чистящим средством для воды.
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Пятилетний ребенок был госпитализирован в Гродненском районе после купания в садовом бассейне, сообщили в понедельник в Следственном комитете Беларуси.
Инцидент произошел накануне: в одну из больниц был доставлен малолетний с острой интоксикацией.
«Следователи рассматривают версию отравления ребенка водой во время купания в каркасном бассейне на участке жилого дома», — сказали в СК.
Там также уточнили, что ребенок купался день в бассейне после того, как его отец провел очистку воды двойной дозой специального средства.
В настоящее время по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.