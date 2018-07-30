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21:26 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Москве продлил срок задержания сестрам, зарезавшим отца

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Останкинский суд Москвы продлил срок задержания на 72 часа сестрам, зарезавшим 57-летнего отца на северо-востоке Москвы, сообщила журналистам пресс-секретарь суда.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им «моральные страдания».

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.
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По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.

Суд над обвиняемыми проходил в закрытом от публики режиме. Ранее сообщалось, что младшей из сестер продлили срок задержания на 72 часа.Пресс-секретарь уточнила, что ее старшим сестрам также продлили срок задержания на аналогичное время.

Ранее сообщалось, что старшая из сестер после инцидента обратилась за медицинской помощью в больницу с колото-резаной раной бедра, а также ушибами бедра и предплечья. Тем не менее, она отказалась от госпитализации.

Следствие требовало заключить задержанных под стражу. Девушкам были предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В квартире погибшего в ходе обыска нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, патроны к нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.

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