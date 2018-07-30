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22:42 (мск), источник: Sputnik.md

Массовое отравление на свадьбе — в больнице десятки человек

Праздник закончился больничной койкой: несколько десятков гостей почувствовали себя плохо после гуляний на свадьбе в одном из районов Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Массовое отравление в Каларашском районе: 36 человек обратились за помощью к врачу после того, как погуляли на одной свадьбе. Люди жаловались на рвоту, вялость и диарею.

По словам вице-директора районной больницы Иона Веверицы, 26 человек госпитализированы и помещены в отделение инфекционных заболеваний, еще 11 находятся под наблюдением на дому.

«Пока неизвестно, чем конкретно отравились эти люди. Мы должны изучить на анализы каждого их этих пациентов, чтобы установить точную причину отравления. На данный момент состояние пациентов стабильное», — сказал собеседник.
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