Участники Pussy Riot, отсидевшие 15 суток за акцию в финале ЧМ, снова задержаны

В понедельник, 30 июля, вечером у них закончился срок административного ареста за акцию «Милиционер вступает в игру» — 15 июля молодые люди, переодевшись в полицейскую форму, выбежали на поле в финале чемпионата мира по футболу. На следующий день Хамовнический суд присудил им по 15 суток ареста за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Как только активисты вышли из спецприемников, их снова задержали полицейские.