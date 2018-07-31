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05:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Участники Pussy Riot, отсидевшие 15 суток за акцию в финале ЧМ, снова задержаны

Активистов арт-группы Pussy Riot Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову, Веронику Никульшину и Петра Верзилова задержали полицейские прямо на выходе из спецприемников.

Источник: Reuters

В понедельник, 30 июля, вечером у них закончился срок административного ареста за акцию «Милиционер вступает в игру» — 15 июля молодые люди, переодевшись в полицейскую форму, выбежали на поле в финале чемпионата мира по футболу. На следующий день Хамовнический суд присудил им по 15 суток ареста за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Как только активисты вышли из спецприемников, их снова задержали полицейские.

Ольга Курачева рассказала «Ъ», что «сотрудники второго оперполка заявили, что задерживают по ст. 20.2 КоАП» (нарушение правил проведения митингов и публичных мероприятий).

Активистов привезли в ОВД Лужники, по словам Петра Верзилова, «есть распоряжение оставить нас на ночь — до проведения неких мероприятий с утра. Обвинения не предъявляют». К задержанным выехал адвокат.

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