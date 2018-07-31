Участники Pussy Riot, отсидевшие 15 суток за акцию в финале ЧМ, снова задержаны
Активистов
Активистов
В понедельник, 30 июля, вечером у них закончился срок административного ареста за акцию «Милиционер вступает в игру» — 15 июля молодые люди, переодевшись в полицейскую форму, выбежали на поле в финале чемпионата мира по футболу. На следующий день Хамовнический суд присудил им по 15 суток ареста за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Как только активисты вышли из спецприемников, их снова задержали полицейские.
Активистов привезли в ОВД Лужники, по словам Петра Верзилова, «есть распоряжение оставить нас на ночь — до проведения неких мероприятий с утра. Обвинения не предъявляют». К задержанным выехал адвокат.