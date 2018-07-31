В Волгограде сильный ветер валил деревья на машины

Да такой, что не только детей сносит, но и деревья валит. Если верить синоптикам, порывы достигали 18 метров в секунду. И за несколько часов такой ураган успел наделать много беды. Больше всего досталось автомобилистам, которые вопреки предупреждениям и просьбам продолжают оставлять свои машины под деревьями. Вот, на улице Козловской (напротив общежития медуниверситета) огромная ветка упала прямо на припаркованную «Шкоду». А часом позже на улице Репина дерево и вовсе рухнуло целиком, и как раз на стоявший под ней «Хюндай».