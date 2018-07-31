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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде сильный ветер валил деревья на машины

Ни ливень, так ураган. К вечеру 30 июля в Волгограде разбушевался сильный ветер.

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Да такой, что не только детей сносит, но и деревья валит. Если верить синоптикам, порывы достигали 18 метров в секунду. И за несколько часов такой ураган успел наделать много беды. Больше всего досталось автомобилистам, которые вопреки предупреждениям и просьбам продолжают оставлять свои машины под деревьями. Вот, на улице Козловской (напротив общежития медуниверситета) огромная ветка упала прямо на припаркованную «Шкоду». А часом позже на улице Репина дерево и вовсе рухнуло целиком, и как раз на стоявший под ней «Хюндай».

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К счастью, обошлось без пострадавших (если не считать помятое железо автомобилей).

Прогноз на 31 июля от волгоградских синоптиков тоже не радует. Этот северо-восточный порывистый ветер опять несет к нам дождевые тучи. Почти по всей территории области пройдут дожди, местами — с грозами. Правда, дождь обещают не сильный и надолго он у нас не задержится. С 1 августа в Волгоградской области опять будет сухо и жарко.

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