В Петербурге два подростка умерли от отравления неизвестным веществом

По данным уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой, юноши состояли на сопровождении в местном центре социальной помощи семьи и детям, также подростков вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних.

Положение в семьях, где воспитывались школьники, квалифицировалось как социально-опасное.

Окончательная причина смерти подростков пока не установлена, но по предварительной информации, речь идет об отравлении неизвестным веществом. Каким именно, пока выясняется, однако в кармане одного из погибших юношей нашли пакет с белым порошком.