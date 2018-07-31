В Петербурге два подростка умерли от отравления неизвестным веществом
В Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти двух 16-летних юношей. Тела подростков накануне нашли на окраине Сестрорецка.
В Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти двух 16-летних юношей. Тела подростков накануне нашли на окраине Сестрорецка.
По данным уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой, юноши состояли на сопровождении в местном центре социальной помощи семьи и детям, также подростков вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних.
Положение в семьях, где воспитывались школьники, квалифицировалось как
Окончательная причина смерти подростков пока не установлена, но по предварительной информации, речь идет об отравлении неизвестным веществом. Каким именно, пока выясняется, однако в кармане одного из погибших юношей нашли пакет с белым порошком.
Сейчас Следственный комитет по