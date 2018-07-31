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09:53 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге два подростка умерли от отравления неизвестным веществом

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти двух 16-летних юношей. Тела подростков накануне нашли на окраине Сестрорецка.

По данным уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой, юноши состояли на сопровождении в местном центре социальной помощи семьи и детям, также подростков вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних.

Положение в семьях, где воспитывались школьники, квалифицировалось как социально-опасное.

Окончательная причина смерти подростков пока не установлена, но по предварительной информации, речь идет об отравлении неизвестным веществом. Каким именно, пока выясняется, однако в кармане одного из погибших юношей нашли пакет с белым порошком.

Сейчас Следственный комитет по Санкт-Петербургу дело по факту гибели подростков возбудил уголовное, статья — «причинение смерти по неосторожности». В ведомстве отмечают, что пролить свет на обстоятельства смерти юношей помогут судебные экспертизы.

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