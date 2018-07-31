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06:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Три сестры признались в убийстве отца. Что известно об этом деле?

Останкинский суд Москвы продлил срок задержания до 72 часов трем сестрам Хачатурян. Ранее они призналиись, что убили своего отца. Все три заседания прошли в закрытом режиме, передает корреспондент Би-би-си из суда.

Сестрам 17, 18 и 19 лет. Заседание по ходатайству об аресте младшей из них закрыли из-за ее несовершеннолетия, об аресте старших — из-за того, что исследование материалов может повлечь разглашение сведений, унижающих их честь и достоинство, аргументировала пресс-секретарь суда Анна Селиванова в разговоре с «Медиазоной».

В суд также пришли мать и подруги задержанных. Как сообщает корреспондент Би-би-си, сверстницы сестер плакали и не общались с журналистами.

Ранее все три девушки признали свою вину. В ходе допроса после задержания они рассказали, что отец в течение длительного времени причинял им «моральные страдания». По данным СМИ, он избивал их, а также склонял к сексуальным связям.

Как сообщила Анна Селиванова агентству Интерфакс, девушкам предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Как произошло убийство?

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено вечером в пятницу, 27 июля, в подъезде многоквартирного жилого дома на Алтуфьевском шоссе. У него было множество колото-резанных ранений в области груди и шеи.

На следующий день были задержаны трое его дочерей: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя младшая сестра, учащаяся в 11-м классе. СК возбудил в отношении них уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Позже его переквалифицировали на пункт «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц).

Все три девушки на допросе признались в содеянном и рассказали, что у них сложились «личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, отец первый напал на сестер с ножом.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что сестры нанесли отцу не менее 36 ножевых ударов.

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По словам СМИ, младшая дочь нанесла ему не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, средняя — нанесла ему не менее 10 ударов молотком, а старшая распылила ему в лицо перцовый газ из баллончика, а затем ударила его ножом в сердце.

Уже после убийства старшая сестра обратилась в одну из московских больниц, сообщив, что отец ранил ее ножом, сообщает агентство. Врачи диагностировали у нее колото-резаную рану бедра, а также ушибы на бедре и предплечье.

Из трехкомнатной квартиры, в которой произошло убийство, следователи изъяли нож, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, молоток, арбалет, дротики, травматический пистолет, «Наган», охотничье ружье, патроны, а также пневматические пистолет и револьвер, рассказал собеседник агентства.

Что известно о семье Хачатурян?

Как рассказал РИА Новости консьержка, работающая в подъезде, где проживала семья Хачатурян, из их квартиры постоянно доносились «то крик, то плач», из-за чего их соседи неоднократно обращались в правоохранительные органы.

«Я, например, стою тут с ребятами, мы курим, слышны крики, но я же не знаю, что они говорят, они же на армянском», — рассказал агентству сосед Хачатурянов, проживающий этажом выше.

По данным телеканала 360, убитый Михаил Хачатурян употреблял наркотики и постоянно угрожал дочерям расправой.

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Мать задержанных сестер с ними не проживала. Как рассказал МК собеседник, близкий к семье, Хачатурян выгнал ее из дома в 2015 году, запретив брать с собой детей. По ее словам, в браке у них были очень плохие отношения и ежедневные ссоры, гражданский муж (они не были расписаны официально) часто ее избивал.

У девушек есть старший брат, который также проживает отдельно. Об убийстве мать девушек узнала от сына, пишет газета.

Знакомая девушек рассказала «Комсомольской правде», что они постоянно ходили в синяках и со шрамами по всему телу. «Но Михаил не был дураком, и, как правило, они были в местах, которые легко скрыть под одеждой», — добавила она.

По словам знакомой, отец домогался до дочерей, а также не пускал девочек в школу и училище, не давал саморазвиваться, требовал идеальной чистоты и порядка дома.

«На учебу бегали тайком. Младших девочек из-за постоянных пропусков не допустили даже к ЕГЭ. У старшей образовались многочисленные долги по учебе», — рассказала подруга сестер.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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