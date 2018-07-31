В Воронеже ищут двух цыганок, отобравших у бабушки 70 тысяч рублей

В воскресенье. 29 июля, в полицию пришла 87-летняя женщина. Она рассказала, что 27 июля около 11 часов она гуляла во дворе своей многоэтажки на улице Героев Стратосферы. К ней подошли две незнакомые цыганки.

Одна из них заявила, что видит на сыне пожилой женщины сильную порчу, которая может привести к болезни или даже смерти. Бабушка поверила. У нее, действительно, есть взрослый сын.

Женщина убедила старушку провести ритуал над деньгами и золотыми украшениями. Это, дескать, поможет сыну. Бабушка вынесла пакет, сложив туда золото и 70 тысяч рублей. Цыганка со своей подругой взяли его и попросили пенсионерку отвернуться и подождать пять минут. Когда та все же взглянула назад, то увидела, что «целительниц» и след простыл.