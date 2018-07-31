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08:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Двое детей выписаны из больницы после смертельно опасного отравления мышьяком

Трёхлетний мальчик и десятилетняя девочка пострадали в конце мая, вместе с ещё одним грудным ребёнком и их матерью.

Целая семья отравились колодезной водой в Семилукских выселках. В результате, женщина и младший ребёнок скончались. Позже специалисты нашли в пробах высокое содержание мышьяка. Теперь старшей девочке предстоит длительное лечение в центре реабилитации. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Ребёнку необходимо восстановить утраченные чувствительные и двигательные функции. Её брат, которого выписали чуть раньше, отправлен домой под наблюдение педиатра.

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