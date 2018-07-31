Двое детей выписаны из больницы после смертельно опасного отравления мышьяком

Целая семья отравились колодезной водой в Семилукских выселках. В результате, женщина и младший ребёнок скончались. Позже специалисты нашли в пробах высокое содержание мышьяка. Теперь старшей девочке предстоит длительное лечение в центре реабилитации. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.