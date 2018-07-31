Заключенные в ярославской колонии объявили голодовку
В исправительной колонии № 8 Ярославской области группа осужденных объявила голодовку. Об этом сообщает
В исправительной колонии № 8 Ярославской области группа осужденных объявила голодовку. Об этом сообщает
Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин пояснил агентству РИА Новости, что требования заключенных касаются бытовых вопросов. «Например, в каком порядке может выдаваться кипяток осужденным, какое количество сигарет должно им выдаваться, как должны обращаться с личными вещами осужденных и так дальше», — сказал он, уточнив, что обладает лишь общей информацией, а лично собирается поехать в колонию во вторник, 31 июля.
В данную колонию для отбытия наказания был переведен Евгений Макаров, кадры избиения которого сотрудниками колонии № 1 появились в СМИ и вызвали общественный резонанс. Присоединился ли он к голодовке — неизвестно.
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