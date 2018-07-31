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08:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Заключенные в ярославской колонии объявили голодовку

В исправительной колонии № 8 Ярославской области группа осужденных объявила голодовку. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Источник: AP 2018
Уточняется, что от пищи отказались заключенные, ранее допустившие грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа. Они требуют «создания льготных условий отбывания наказания».
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Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин пояснил агентству РИА Новости, что требования заключенных касаются бытовых вопросов. «Например, в каком порядке может выдаваться кипяток осужденным, какое количество сигарет должно им выдаваться, как должны обращаться с личными вещами осужденных и так дальше», — сказал он, уточнив, что обладает лишь общей информацией, а лично собирается поехать в колонию во вторник, 31 июля.

В данную колонию для отбытия наказания был переведен Евгений Макаров, кадры избиения которого сотрудниками колонии № 1 появились в СМИ и вызвали общественный резонанс. Присоединился ли он к голодовке — неизвестно.

Ранее первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант Анатолий Рудый нашел оправдание для пытавших заключенного тюремщиков. Он заявил, что Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников». При этом он добавил, что «в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее».

В настоящее время 17 сотрудников колонии отстранены от работы. Шестеро задержаны.
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