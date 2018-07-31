ИГ взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на организацию SITE, которая занимается отслеживанием деятельности экстремистов в интернете, ИГ взяла на себя ответственность за гибель двух граждан США, а также гражданина Швейцарии и гражданина Нидерландов в Дангаринском районе Хатлонской области.

Инцидент произошел 29 июля в районе 15:30 по местному времени. Автомобиль наехал на группу иностранных велосипедистов. Трое туристов скончались на месте, еще один умер в больнице. Еще двое человек получили различные повреждения.

В машине во время совершения преступления находилось четверо человек, позднее правоохранительные органы страны сообщили, что все они были ликвидированы.