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03:08 (мск), источник: ТАСС

ABC: убийца пятерых сотрудников редакции Capital Gazette не признал вину

ТАСС, 31 июля — Ранее Джерроду Уоррену Рамосу предъявили официальные обвинения по 23 пунктам.

Источник: AP 2018

Джеррод Уоррен Рамос, открывший 28 июня стрельбу в городе Аннаполис (штат Мэриленд) в помещении редакции Capital Gazette, где погибли пятеро сотрудников, не признал свою вину по предъявленным обвинениям. Об этом в понедельник сообщает телекомпания ABC со ссылкой на судебные документы.

По данным телекомпании, обвиняемый отказался признавать себя виновным после того, как его первое появление в суде было отменено в связи с ходатайством его адвоката Билла Дэвиса.

Отмечается, что вместе с защитником они также подали запрос об ускоренном рассмотрении дела в присутствии присяжных заседателей.

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В субботу телеканал CNN сообщил, что Рамосу предъявлены официальные обвинения по 23 пунктам. По данным телеканала, генеральный прокурор Мэриленда Уэс Адамс обвинил его в пяти убийствах первой степени. Еще 18 пунктов обвинения относятся к вооруженному нападению на редакцию газеты и нарушению законов в области контроля за оборотом огнестрельного оружия.

28 июня в главном офисе Capital Gazette нападавший открыл огонь. По данным властей, стрелявший — 38-летний Джеррод Уоррен Рамос — испытывал ненависть по отношению к сотрудникам газеты из-за ряда публикаций. Он в течение нескольких лет направлял журналистам угрозы в связи с материалами о его уголовном прошлом. Рамос был арестован, ему предъявлены обвинения.

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