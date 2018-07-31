ABC: убийца пятерых сотрудников редакции Capital Gazette не признал вину
ТАСС, 31 июля — Ранее Джерроду Уоррену Рамосу предъявили официальные обвинения по 23 пунктам.
ТАСС, 31 июля — Ранее Джерроду Уоррену Рамосу предъявили официальные обвинения по 23 пунктам.
Джеррод Уоррен Рамос, открывший 28 июня стрельбу в городе Аннаполис (штат Мэриленд) в помещении редакции Capital Gazette, где погибли пятеро сотрудников, не признал свою вину по предъявленным обвинениям. Об этом в понедельник сообщает телекомпания ABC со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что вместе с защитником они также подали запрос об ускоренном рассмотрении дела в присутствии присяжных заседателей.
В субботу телеканал CNN сообщил, что Рамосу предъявлены официальные обвинения по 23 пунктам. По данным телеканала, генеральный прокурор Мэриленда Уэс Адамс обвинил его в пяти убийствах первой степени. Еще 18 пунктов обвинения относятся к вооруженному нападению на редакцию газеты и нарушению законов в области контроля за оборотом огнестрельного оружия.
28 июня в главном офисе Capital Gazette нападавший открыл огонь. По данным властей, стрелявший — 38-летний Джеррод Уоррен Рамос — испытывал ненависть по отношению к сотрудникам газеты